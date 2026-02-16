Nederlands marineschip vertrekt naar NAVO-oefening poolgebied

DEN HELDER (ANP) - Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Johan de Witt is onderweg naar Noorwegen om mee te doen aan een NAVO-oefening in het poolgebied. Het schip vertrok maandagmorgen uit Den Helder en sluit in maart aan bij de oefening, die onderdeel is van de nieuwe Noordpoolmissie van de NAVO: Arctic Sentry.

De oefening (Cold Response) heeft als doel om Rusland af te schrikken, zegt Defensie. De Noorse legerleider Eirik Kristoffersen zei vorige week nog tegen The Guardian dat hij een Russische invasie in het uiterste noorden van zijn land niet uitsluit.

Er nemen 25.000 militairen uit veertien landen deel aan Cold Response. De oefening wordt elke twee jaar gehouden, maar valt nu voor het eerst onder Arctic Sentry. Die missie is vorige week opgezet na de Groenland-crisis. Hiermee hoopt de NAVO de Amerikaanse zorgen weg te nemen dat het Noordpoolgebied niet goed beschermd zou zijn tegen Rusland en China.

Cold Response begint op 9 maart en eindigt elf dagen later.