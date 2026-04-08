EU geeft Utrechtse projecten recordbedrag van 831 miljoen euro

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 15:26
UTRECHT (ANP) - De Europese Unie heeft sinds 2021 831 miljoen euro subsidie toegekend aan projecten in de provincie Utrecht. De provincie meldt dat niet eerder in een zesjarig Europees programma zo'n groot bedrag is toegewezen. Ook gaat het om bijna een verdubbeling in vergelijking met de vorige periode (2014-2020).
"De verdubbeling van de Europese financiering levert naar verwachting ruim 10.700 banen op", aldus de provincie. Ook verwacht Utrecht door de Europese bijdragen een extra investeringsimpuls van ruim 1,2 miljard euro. Het geld is bestemd voor 1255 projecten van 517 verschillende Utrechtse aanvragers.
Daarbij gaat het onder meer om projecten tegen oververhitting van gebouwen, slimmer gebruik van energie en het hergebruik van materialen en grondstoffen. Ook voor investeringen in de gezondheidstechnologie komt geld vrij. De doelen zijn onder meer het verbeteren van pijnbestrijding en minder ingrijpende behandelingen van hartziekten.
