Dode bij noodweer in Spaans Catalonië

BARCELONA (ANP) - In de noordoostelijke Spaanse regio Catalonië is zondag zeker één persoon om het leven gekomen door noodweer. Hulpdiensten vonden een lichaam in een rivier bij de plaats Sant Pere de Riudebitlles, ten westen van Barcelona, terwijl ze zochten naar twee mensen die met hun auto door het water werden meegesleurd.

Door stortregens liepen spoor- en luchtverkeer grote vertraging op. Op de luchthaven van Barcelona, de op een na drukste van Spanje, werden tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd. Ook het regionale treinverkeer lag tijdelijk stil door aardverschuivingen en omgevallen bomen.

De brandweer haalde 27 passagiers uit een kabeltrein bij het klooster van Montserrat, waar een aardverschuiving plaatsvond. Volgens het Spaanse weerinstituut AEMET viel in sommige gebieden in een half uur tijd 40 millimeter regen.