ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode bij noodweer in Spaans Catalonië

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 1:57
anp220925005 1
BARCELONA (ANP) - In de noordoostelijke Spaanse regio Catalonië is zondag zeker één persoon om het leven gekomen door noodweer. Hulpdiensten vonden een lichaam in een rivier bij de plaats Sant Pere de Riudebitlles, ten westen van Barcelona, terwijl ze zochten naar twee mensen die met hun auto door het water werden meegesleurd.
Door stortregens liepen spoor- en luchtverkeer grote vertraging op. Op de luchthaven van Barcelona, de op een na drukste van Spanje, werden tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd. Ook het regionale treinverkeer lag tijdelijk stil door aardverschuivingen en omgevallen bomen.
De brandweer haalde 27 passagiers uit een kabeltrein bij het klooster van Montserrat, waar een aardverschuiving plaatsvond. Volgens het Spaanse weerinstituut AEMET viel in sommige gebieden in een half uur tijd 40 millimeter regen.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

ANP-532160190

Twee tekenen dat je te veel geeft in een relatie en te weinig terugkrijgt

Loading