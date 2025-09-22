ECONOMIE
Leider Noord-Korea staat open voor nieuwe gesprekken met VS

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 2:23
anp220925006 1
PYONGYANG (ANP) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft maandag gezegd open te staan voor nieuwe gesprekken met de Verenigde Staten, maar alleen als Washington afziet van zijn eis dat Pyongyang de kernwapens opgeeft. Dat meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.
Kim sprak in het parlement van het land en benadrukte dat Noord-Korea zichzelf als een "onomkeerbare" kernmacht ziet. Volgens hem hebben internationale sancties het land alleen sterker gemaakt. "Denuclearisatie is geen optie", zei Kim. "De wereld weet intussen wat de VS doen zodra een land zijn kernwapens opgeeft."
Toch zei Kim "goede herinneringen" te bewaren aan zijn ontmoetingen met de Amerikaanse president Donald Trump, met wie hij drie keer samenkwam voor topoverleg. De gesprekken strandden in 2019, waarna Pyongyang herhaaldelijk verklaarde nooit afstand te zullen doen van zijn kernwapenarsenaal.
