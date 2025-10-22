Dode bij Russische aanval op kleuterschool in Charkiv

CHARKIV (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Bij een Russische droneaanval op een kleuterschool in Charkiv is zeker één dode gevallen, meldt Ihor Terechov, de burgemeester van die stad, op Telegram. Ook raakten minstens zeven mensen gewond. Op beelden die het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken deelt op X, is te zien hoe kinderen in veiligheid worden gebracht nadat het pand in brand is gevlogen. Volgens het ministerie werden zeker vijftig kinderen geëvacueerd.

Zowel het ministerie als president Volodymyr Zelensky benadrukken in hun reactie op X dat kinderen nooit een legitiem doelwit zijn. Zelensky voegde eraan toe dat "onderhandelen terwijl dit soort aanvallen plaatsvinden onmogelijk is".

Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de nacht van dinsdag op woensdag vielen zeker zes doden, onder wie twee kinderen, schreef Zelensky eerder op de dag. "Weer een nacht die laat zien dat Rusland niet genoeg druk voelt" om de oorlog te beëindigen en deze maar laat voortduren, aldus Zelensky.