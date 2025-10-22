Weer dertig lichamen van Palestijnse gevangenen overgedragen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israël heeft opnieuw dertig lichamen van overleden Palestijnse gevangenen overgedragen aan de autoriteiten in de Gazastrook. Daarmee komt het totaal aantal teruggebrachte Palestijnse lichamen sinds het ingaan van het staakt-het-vuren op 195.

Israël levert volgens de afspraken van het bestand vijftien lichamen over voor iedere overleden gijzelaar die het ontvangt van Hamas. Dinsdagavond droeg Hamas de overblijfselen van twee gijzelaars over. Nadat zij waren geïdentificeerd, droeg Israël de dertig lichamen van Palestijnse gevangenen over.

Volgens verschillende internationale media, zoals The Guardian en Al Jazeera, vertonen veel van de teruggebrachte Palestijnse lichamen tekenen van marteling. Ze zouden zijn geblinddoekt en hun handen zouden achter hun rug zijn geboeid. Artsen zijn nog bezig met de identificatie en het onderzoek naar veel van de lichamen.