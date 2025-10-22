Rijkswaterstaat: let extra goed op tijdens code oranje

DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat adviseert mensen om vanaf donderdagavond extra goed op te letten op de weg vanwege storm Benjamin. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het westen van het land vanwege zware windstoten.

Vooral voor lege vrachtwagens of andere grotere voertuigen zonder lading, zoals caravans, kan de harde wind invloed hebben. Alle mensen op de weg krijgen het advies extra afstand te houden tot elkaar. Rijkswaterstaat stelt geplande werkzaamheden aan de A58 tussen knooppunt De Stok en knooppunt Zoomland uit. Verder moet mogelijk de Hollandsche IJsselkering worden ingezet, maar dat wordt pas duidelijk als de storm Nederland bereikt.

De NS weet momenteel nog niet of de dienstregelingen worden aangepast. Later op woensdagmiddag wordt hier meer over duidelijk, aldus een woordvoerder.

Code oranje geldt vanaf donderdag 18.00 uur voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland en later ook voor de Waddeneilanden. In andere delen geldt code geel. Vrijdag neemt de wind langzaam af.