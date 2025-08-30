Dode en gewonden bij grote Russische aanval op Oekraïne

DNIPRO (ANP/AFP) - Bij een "massale aanval" door Rusland in centraal en zuidoostelijk Oekraïne in de nacht van vrijdag op zaterdag is zeker één dode gevallen, melden lokale autoriteiten. Zestien mensen, onder wie twee kinderen, raakten gewond bij luchtaanvallen. In meerdere regio's zijn huizen en andere gebouwen beschadigd.

In de regio Dnipropetrovsk werden hoofdstad Dnipro en Pavlohrad getroffen. Dnipropetrovsk ligt vlak bij de frontlijn en heeft sinds de Russische invasie van februari 2022 relatief weinig grootschalig geweld gekend. Maar Moskou claimde deze week dat zijn troepen voet aan de grond hebben gekregen in de regio, iets wat Kyiv voor het eerst ook bevestigde.

De regio behoort niet tot de vijf Oekraïense gebieden - Donetsk, Loehansk, Cherson, Zaporizja en de Krim - die Rusland eenzijdig heeft geannexeerd. De annexatie wordt niet erkend door de internationale gemeenschap, met uitzondering van de Russische bondgenoot Noord-Korea. Vrijdag meldde de gouverneur van Dnipropetrovsk al dat een Russische nachtelijke aanval in de regio twee mensen het leven had gekost.

Bij een grote Russische drone- en raketaanval in de nacht van woensdag op donderdag vielen nog 25 doden in Kyiv. De Verenigde Staten hebben Rusland sindsdien gewaarschuwd voor bijkomende economische sancties als het zijn buurland blijft aanvallen.