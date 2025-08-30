ECONOMIE
Doden bij protest in Indonesië nadat politie bezorger doodrijdt

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 7:32
anp300825046 1
JAKARTA/MAKASSAR (ANP/AFP) - In de Indonesische stad Makassar zijn zeker drie mensen omgekomen nadat demonstranten vrijdagavond het raadhuis in brand staken. Het gaat om twee medewerkers van de gemeenteraad en een ambtenaar. Vier anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, hebben de lokale autoriteiten zaterdag bekendgemaakt.
De onlusten in Makassar volgden op een dag van protesten in meerdere steden, waaronder hoofdstad Jakarta. Aanleiding was de dood van een 21-jarige motortaxichauffeur en bezorger, die eerder deze week door een politiewagen werd overreden tijdens een demonstratie. Beelden daarvan verspreidden zich vrijdag op sociale media en wakkerden de woede aan over lage lonen, royale toelages voor parlementariërs en politiegeweld onder president Prabowo Subianto.
Bij het raadhuis in Makassar gooiden betogers stenen en Molotovcocktails en staken voertuigen in brand. Zowel het raadhuis als het provinciale parlementsgebouw vlogen in brand. Foto's tonen hoe het gebouw in lichterlaaie stond.
