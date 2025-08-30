ECONOMIE
Onderzoekers uit Gazastrook krijgen onderdak in Nederland, doodzieke kinderen niet

Samenleving
door Gerard Driehuis
zaterdag, 30 augustus 2025 om 7:40
bijgewerkt om zaterdag, 30 augustus 2025 om 7:58
Een journalist en een wetenschapper uit de Gazastrook en een cartoonist uit Turkije krijgen onderdak in Nederland. Ze kunnen hier hun werk voortzetten als zogeheten Safe Haven Fellows. Dat is een project van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS). Het onderzoeksinstituut is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Doodzieke en stervende kinderen zijn nog altijd niet welkom. Er is bij rechts een grote huiver om oorlogsslachtoffers te redden. Ze zouden immers kunnen blijven, en o jee, wat dan.
De plekken zijn bestemd voor onderzoekers die hun werk niet langer veilig kunnen doen door oorlog en conflict. Daarom moeten zij in Amsterdam een veilige haven kunnen vinden. Bij het NIAS gaan ze deel uitmaken van een groep van enkele tientallen onderzoekers uit andere landen.
Een van de nieuwe fellows is Hazem Abu-Orf. Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Palestina in de Gazastrook. De campus raakte begin vorig jaar zwaar beschadigd door Israëlische bombardementen. Abu-Orf gaat in Nederland onderzoek doen naar circulaire economie in kwetsbare gemeenschappen. Journalist Rita Baroud, die ook naar Nederland komt, deed onder meer voor NRC verslag van de situatie in de Gazastrook. In Amsterdam gaat ze onderzoek doen naar burgerjournalistiek in oorlogsgebieden. De Turkse cartoonist Zehra Ömeroğlu kan in Nederland werken aan een boek over censuur.
Februari nieuwe ronde
De volgende ronde begint in februari komend jaar. Dan kunnen weer drie fellows in Nederland aan de slag. Meer dan vierhonderd mensen hebben zich daarvoor aangemeld, onder wie meerdere Amerikanen. "De Verenigde Staten waren tot voor kort het toonbeeld van academische vrijheid voor de hele wereld. Nu voelt een groeiend aantal wetenschappers zich er zo onveilig dat ze het land ontvluchten. Ze kunnen door de omstandigheden hun werk niet meer zonder angst voortzetten", zegt directeur Jan Willem Duyvendak van het NIAS.
De eerste fellows kwamen in 2022 naar Amsterdam. Het project was toen bedoeld voor onderzoekers uit Oekraïne en voor kritische denkers uit Rusland en Belarus. Begin vorig jaar werd het project uitgebreid naar andere conflictgebieden. Het NIAS werkt ervoor samen met Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam.

