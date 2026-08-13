Klaver in Birmingham overtuigend naar derde EK-finale 400 meter

BIRMINGHAM (ANP) - Lieke Klaver kan zich opmaken voor haar derde EK-finale op de 400 meter. De sprintvedette won in Birmingham overtuigend haar race in de halve finales. Ze klokte 49,71, iets boven haar persoonlijk record van 49,58.

Klaver won twee jaar geleden brons op de EK atletiek in Rome. In 2022 eindigde ze op de EK in München als zesde.

De Enkhuizense begon dit jaar sterk met een bronzen plak bij de WK indoor in Toruń, maar in het outdoorseizoen wilde het aanvankelijk niet vlotten. In de Diamond League van Monaco in juli kwam ze eindelijk op de gewenste snelheid en evenaarde ze haar twee jaar oude persoonlijk record van 49,58.

Klaver was al succesvol in Birmingham op de estafette. Ze won brons op de 4x400 meter gemengd, samen met haar partner Terrence Agard, Myrte van der Schoot en Jonas Phijffers.