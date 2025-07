TikTok-ster en oorlogsveteraan 'Papa Jake' (102) overleden

Tweede Wereldoorlog-veteraan Jake Larson, op TikTok bekend als Papa Jake, is op 102-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn kleindochter bekend.

De Amerikaanse Larson overleefde D-day in 1944 en deelde later verhalen over de oorlog met zijn 1,2 miljoen volgers op TikTok. Hij overleed "vredig en maakte zelfs tot aan het einde grapjes", schreef zijn kleindochter op TikTok.

Voor een interview met CNN-journalist Christiane Amanpour over D-day, tachtig jaar later, kreeg Larson drie weken geleden een Emmy Award.