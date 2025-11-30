Maandverwachting december: zachte eerste helft, daarna kouder

Het winterse weer laat nog even op zich wachten in december. Door de toevoer van zachte lucht blijft de temperatuur in de eerste helft van december naar verwachting rond de 5 tot 10 graden. Slechts in een enkele nacht is er kans op vorst. Dat laat Weeronline weten in een voorlopige maandverwachting.

Normaal gesproken is het begin december overdag een graad of 7 en 's nachts een graad of 2. Van tijd tot tijd trekken er buien over het land, waarin veel regen kan vallen en er een harde wind staat.

In de tweede helft van december blijft het wisselvallig en is naar verwachting kouder weer op komst. Voorlopig worden temperaturen verwacht van een graad of 6 overdag en in de nacht daalt het richting het vriespunt. Door de toenemende kou en wisselvalligheid neemt ook de kans op winterse neerslag toe. Volgens de weerdienst is er 10 tot 15 procent kans dat het ook daadwerkelijk gaat sneeuwen tijdens de kerstdagen.