Dodental raketinslag school Iran loopt op tot boven de 100

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 1:36
anp010326004 1
MINAB (ANP/AFP) - Het aantal kinderen dat is omgekomen bij een raketinslag in het zuiden van Iran, die een school trof, is opgelopen tot zeker 108, meldt de Iraanse Rode Halve Maan. Het getroffen gebouw was een basisschool voor meisjes, waar op dat moment naar verluidt 170 kinderen aanwezig waren.
De aanval vond plaats in Minab, een plaats nabij de strategische Straat van Hormuz, waar meerdere marinebases in de buurt zijn. De Verenigde Staten zeiden eerder dat de aanvallen gericht waren op militaire doelen.
