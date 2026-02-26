ECONOMIE
Dode op speedboot bij Cuba wilde opstand ontketenen

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 20:17
anp260226203 1
TAMPA (ANP/AFP) - Een van de mannen die woensdag op een speedboot werd doodgeschoten door de Cubaanse kustwacht, was van plan om een opstand te ontketenen op het eiland. Dat zegt een politieke bondgenoot van de man tegen persbureau AFP.
De vier doden waren volgens Cuba allen Cubanen die in de Verenigde Staten woonden. Een van hen werd geïdentificeerd als Michel Ortega Casanova. "Zijn doel was om te vechten tegen een criminele en moorddadige narco-dictatoriale regering, om te kijken of het volk daardoor zou worden geïnspireerd om in opstand te komen", zegt Wilfredo Beyra, het hoofd van de Cubaanse Republikeinse Partij. Die organisatie verzet zich vanuit de VS tegen de communistische regering in Havana.
Beyra zou meerdere malen met Ortega Casanova hebben gesproken over zijn plannen. Hij zegt de 54-jarige vrachtwagenchauffeur te hebben gewaarschuwd dat dit niet het moment was voor dit soort acties. Volgens Beyra zijn er in Florida meerdere groepen die bereid zijn geweld in te zetten in Cuba.
