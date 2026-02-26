ECONOMIE
Extreemrechtse demonstranten gooien vuurwerk in centrum Utrecht

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 20:22
UTRECHT (ANP) - Tientallen extreemrechtse demonstranten van Defend Netherlands zijn in Utrecht aangekomen in de buurt van politiek centrum ACU. Daar houden ze een herdenking voor de Franse uiterst-rechtse activist Quentin Deranque. Er wordt met vuurwerk gegooid en de sfeer is grimmig.
De Defend Netherlands-demonstranten staan in de Wijde Begijnestraat, een zijstraat van de Voorstraat waar het ACU is. Ze zwaaien met prinsenvlaggen en hebben tekeningen van Quentin Deranque meegebracht. Ook roepen ze "Quentin, present". Rond 20.00 uur hield de groep twee minuten stilte voor de Fransman, die onlangs werd doodgeslagen tijdens een vechtpartij met vermeende radicaal-linkse activisten in Lyon.
Er is rood, wit en blauw vuurwerk meegenomen, dat wordt naar de Voorstraat gegooid. Daar staan zo'n honderdvijftig antifa-demonstranten voor het ACU. De groepen roepen ook leuzen naar elkaar. Politieagenten houden de groepen op zo'n vijftien meter afstand van elkaar.
