ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodelijke crash Colombiaans legervliegtuig kwam door bomen

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 4:49
anp240426042 1
BOGOTÁ (ANP/AFP) - De vliegtuigcrash waardoor vorige maand in Colombia 69 militairen omkwamen, is veroorzaakt doordat het toestel bomen raakte. Dat blijkt uit voorlopige onderzoeksresultaten van de Colombiaanse luchtmacht.
Het C-130 Hercules-toestel stortte op 23 maart neer, een kilometer van de startbaan in Puerto Leguizamo in het Amazonegebied. Volgens de luchtmacht raakte het toestel vier seconden na vertrek drie bomen. In twee motoren zijn resten van vegetatie gevonden.
Het vliegtuig had meer dan 120 mensen aan boord en vervoerde ook munitie. Die ontplofte na de crash, waardoor omwonenden gewond raakten die overlevenden probeerden te helpen.
Volgens de luchtmacht is nog niet duidelijk of de crash werd veroorzaakt door een menselijke fout of een technisch probleem. Overbelading en slecht weer speelden volgens de onderzoekers geen rol.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-555743910

