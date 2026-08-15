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Doden bij aardbeving van 7.7 bij Indonesisch eiland Flores

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 8:22
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KUPANG (ANP/AFP) - Door een aardbeving met een kracht van 7.7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker twintig doden gevallen volgens de autoriteiten.
Er was korte tijd een tsunamiwaarschuwing van kracht maar die is weer ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien.
Het epicentrum lag volgens Indonesische media ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem.
Een functionaris van het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica zei dat het agentschap het zeeniveau in de gaten blijft houden.
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