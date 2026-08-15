KNMI: achtste regionale tropische nacht van het jaar gemeten

Voor de achtste keer dit jaar is er een regionale tropische nacht vastgesteld. In Vlissingen werd het volgens berekeningen van het KNMI 24 uur lang niet kouder dan 20,9 graden. Als de temperatuur niet onder de 20 graden komt, wordt er gesproken van een tropische nacht.

Niet alleen in Vlissingen bleef de temperatuur in de nacht van vrijdag op zaterdag boven de 20 graden. Het weerstation in Maastricht noteerde een minimumtemperatuur van 20,4 graden.

In de nacht van 24 op 25 juni werd dit jaar de eerste tropennacht gemeten. Toen werd het in Vlissingen niet kouder dan 22 graden. De tropennacht met de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten was in juli 2018 in het Gelderse Deelen. Het werd er toen niet kouder dan 24,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar.

Er wordt gesproken van een officiële tropennacht in Nederland als de temperatuur in De Bilt niet onder de 20 graden zakt. Dat gebeurde voor het laatst in 2020.