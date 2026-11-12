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Doden bij Israëlische aanval op ziekenhuis in Khan Younis in Gaza

Samenleving
door anp
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KHAN YOUNIS (ANP/AFP) - Bij een Israëlische luchtaanval op het Nasserziekenhuis in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker zes doden en twintig gewonden gevallen, meldden hulpdiensten.
Israël heeft de aanval op het ziekenhuis bevestigd en beweert dat er "een vooraanstaand terrorist van Hamas en meerdere andere terroristen" zijn gedood. Het Israëlische leger noemt het ziekenhuis "een commandocentrum voor terroristische activiteiten".
Bij Israëlische aanvallen op 'terroristen' in de Gazastrook zijn in ruim drie jaar tijd meer dan 74.600 doden gevallen en bijna 176.000 mensen gewond geraakt, de meesten vrouwen en minderjarigen. Dit zijn aantallen die door Palestijnse hulpdiensten zijn verstrekt en door onder meer internationale organisaties als redelijk betrouwbaar worden bestempeld. Het dodental zou zelfs hoger liggen omdat nog slachtoffers in het puin van de verwoeste Gazastrook liggen en niet als overleden geregistreerd zijn.
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