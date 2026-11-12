We kennen allemaal de Zeeuwse kasteelheer Illya uit B&B vol Liefde nog wel en zijn onwaarschijnlijke romance met de Poolse primadonna Sylwia. Helaas komt er slecht nieuws van het front: een etentje in Zeeuws-Vlaanderen eindigde voor Illya in het ziekenhuis. Hij bleek een nierinfarct te hebben en zijn hart werkt nog maar voor de helft. Aan zijn bed ontbreekt één persoon: vriendin Sylwia.

Dat vertelt Illya Rijnberg (53) in een interview met De Telegraaf . Hij werd vorig weekend met spoed opgenomen.

ChatGPT zei: bel 112

Het ging aan tafel ineens mis. “Ineens werd ik misselijk, zag sterretjes en had ontzettend veel pijn”, zegt Illya. Hij belde zijn dochter en vroeg haar zijn klachten aan ChatGPT voor te leggen.

Het antwoord was kort. “ChatGPT zei dat we meteen 112 moesten bellen, dus dat hebben we gedaan.” Vijf minuten later stond de ambulance er, een kwartier daarna lag hij in het ziekenhuis.

Een nier die afsterft en een hart op halve kracht

In het ziekenhuis kwam de diagnose: een nierinfarct. Illya legt zelf uit wat dat betekent. “Dat houdt in dat er geen bloed meer bij mijn nier komt, waardoor mijn nier niet meer functioneert en zal afsterven.”

Daarna volgde een tweede klap. Artsen zagen ernstige hartproblemen: zijn hart blijkt nog maar voor de helft te werken. Daar had hij nooit iets van gemerkt.

Het is een wonder dat ik nog zo lang een normaal leven heb kunnen leiden. - Illya, kasteeleigenaar uit B&B Vol Liefde

Sylwia blijft in Amsterdam

Sylwia, die Illya in het programma leerde kennen, is nog niet langs geweest. Volgens hem is ze vooral met zichzelf bezig. “Ze heeft geen tijd om mij op te komen zoeken.” Kijkers zagen in de afleveringen waarin Sylwia een actrice bleek al dat het stel niet over één nacht ijs ging.

Ze verblijft in Amsterdam en ziet de reis met het openbaar vervoer niet zitten. “Ik zou dat gezien de ernst van de situatie niet zo’n probleem vinden, maar ja…”, zegt Illya.

De engelen aan het plafond

Er speelt nog iets mee: de kamer waarin Illya nu verblijft. “Er hangen hier engelen aan het plafond, dat vindt Sylwia niet prettig”, vertelt hij. “Ze heeft dan het gevoel alsof die engelen naar ons kijken, dus ze slaapt hier niet graag.”

Het is niet de eerste keer dat de twee elkaar niet begrijpen. In het programma stond Illya al vooral naar Sylwia te staren , terwijl zij afstand hield.

Wat Sylwia zelf zegt

De Telegraaf vroeg Sylwia om een reactie. Ze laat weten “ontzettend blij” te zijn dat Illya er nog is. Waarom ze niet kwam, vertelt ze niet.

Hij weet waarom ik niet ben gegaan, dus laat het hem zelf maar vertellen. - Sylwia, vriendin van Illya

Illya heeft daar in het interview nog niets over gezegd.

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