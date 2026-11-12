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Onderzoek: begeleiding werkt om asielzoekers aan baan te helpen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Als asielzoekers gerichte begeleiding krijgen, is de kans groot dat ze een baan weten te vinden. In vijf gemeenten is daar een proef mee gedaan. Van de ruim vijfhonderd deelnemende asielzoekers vond bijna de helft werk. Die baan wisten ze vaak ook te houden, de uitval bleef beperkt, concludeert kennisinstituut Platform31.
De proef werd uitgevoerd in Den Bosch, Maastricht, Emmen, Amstelveen en Alphen aan den Rijn. Daar deden 552 asielzoekers mee. Na een intakegesprek kregen 263 van hen een baan. Dat komt neer op 48 procent. Ongeveer een op de negen mensen viel uit. Volgens het onderzoek is 94 procent van de werkgevers tevreden over de inzet van de asielzoekers. "Werk draagt bij aan dagstructuur, taalontwikkeling, sociale contacten en participatie in de lokale samenleving. Werkgevers ervaren tegelijkertijd dat gemotiveerde kandidaten beschikbaar komen voor sectoren waar personeel schaars is", aldus Platform31.
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