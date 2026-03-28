ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij Israëlische luchtaanval op auto met journalisten

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 20:28
anp280326097 1
BEIROET (ANP/AFP) - Bij een gerichte Israëlische luchtaanval op een auto circa 35 kilometer ten zuiden van Beiroet zijn drie journalisten gedood. Dit hebben de Libanese strijdkrachten bevestigd. De president van Libanon, Joseph Aoun, heeft het "een schandalige misdaad" genoemd, in strijd met alle rechtsbeginselen.
Israël stelt dat een van de slachtoffers, Ali Shouaib, doelwit was en lid was van een eenheid van de sjiitische beweging Hezbollah die posities van het Israëlische leger doorspeelde.
Aoun zei dat "opnieuw de Israëlische agressie de meest wezenlijke beginselen van internationaal en humanitair recht schendt door journalisten als doelwit te kiezen. Dat zijn uiteindelijk burgers die hun beroep uitoefenen", aldus Aoun.
Bescherming
Libanons informatieminister Paul Morcos kondigde aan dat de regering een officiële klacht tegen Israël zal indienen bij de VN-Veiligheidsraad, aldus Al Jazeera. Morcos benadrukte dat de autoriteiten "dergelijke aanvallen niet als normaal zullen beschouwen en zich in zullen blijven zetten voor nationale eenheid." Hij riep ook op om de internationale bescherming die journalisten horen te krijgen, te eerbiedigen.
Israëls doelwit Shouaib werkte voor een nieuwszender van Hezbollah, Al-Manar. De andere twee omgekomen journalisten, verslaggeefster Fatima Ftouni en haar broer die cameraman was, werkten voor de Hezbollah-gezinde nieuwszender Al-Mayadeen.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

gandr-collage

generated-image

130567572_m

shutterstock_2665847987

Are-there-nuclear-weapons-in-your-country

Loading