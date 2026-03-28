President Syrië bezoekt Duitsland en Verenigd Koninkrijk

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 21:09
DAMASCUS (ANP/AFP) - President Ahmed al-Sharaa van Syrië brengt volgende week een bezoek aan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het wordt zijn tweede Europese bezoek sinds zijn aantreden.
Sinds de val van het regime-Assad probeert de nieuwe regering in Damascus diplomatieke en economische betrekkingen aan te gaan met andere landen. Al-Sharaa zal in Berlijn in elk geval ook een ontmoeting hebben met bondskanselier Friedrich Merz. In dat gesprek zal het gaan over de (economische) wederopbouw van het land, maar ook over de vele Syrische vluchtelingen in Duitsland, en hun eventuele terugkeer. Nadat in 2015 in Syrië een burgeroorlog was uitgebroken, kwam een enorme vluchtelingenstroom richting Europa op gang. Er wonen nu ongeveer een miljoen Syriërs in Duitsland.
Het bezoek aan Londen volgt op de reis die de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy vorig jaar naar Damascus maakte. Dat was het eerste bezoek van een Britse minister aan Syrië in veertien jaar.
