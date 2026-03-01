ECONOMIE
Doden bij pro-Iraanse betoging bij consulaat VS in Karachi

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 9:19
anp010326077 1
KARACHI (ANP/AFP) - Bij pro-Iraanse protesten bij het Amerikaanse consulaat in de Pakistaanse stad Karachi zijn zeker acht mensen omgekomen. Ook zouden zeker twintig mensen gewond zijn geraakt, melden de hulpdiensten. Over de identiteit van de slachtoffers is vooralsnog niets bekendgemaakt.
Honderden demonstranten hadden zich bij het consulaat verzameld uit onvrede over de Amerikaans-Israëlische bombardementen op Iran en probeerden het consulaat te bestormen. Volgens het Pakistaanse medium Dawn zouden ordediensten onder meer traangas en wapenstokken hebben gebruikt.
