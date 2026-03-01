ECONOMIE
Ook gewonde in Oman gemeld na aanvallen

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 9:33
MUSCAT (ANP/RTR) - Zeker een persoon is gewond geraakt toen drones een haven troffen in Oman. Het slachtoffer is een expat, berichten staatsmedia.
Onduidelijk is waar de drones vandaan kwamen. Iran heeft landen in het Midden-Oosten bestookt waar zich Amerikaanse troepen bevinden, maar Oman was voor zover bekend nog niet onder vuur genomen.
Oman heeft de afgelopen tijd als bemiddelaar opgetreden in de onderhandelingen tussen de VS en Iran over het Iraanse nucleaire programma. Volgens de Amerikaanse president Trump was hem duidelijk geworden dat Iran eigenlijk geen deal wilde en besloot hij vervolgens aan te vallen.
De Amerikaanse ambassade in Oman heeft burgers geadviseerd een veilige plek te zoeken. Als reden worden "activiteiten" buiten hoofdstad Muscat genoemd, waar verder niet over in detail wordt getreden.
