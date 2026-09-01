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Van Weel over schietpartij Overasselt: dit tolereren we niet

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 12:25
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DEN HAAG (ANP) - "Dit geweld tolereren we niet", reageert justitieminister David van Weel op X op de schietpartij in Overasselt waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten. Op beelden die De Telegraaf heeft gepubliceerd is een grote groep bewapende mannen te zien die 's nachts door de plaats liep.
De VVD-bewindsman schrijft verder dat hij meeleeft met de gewonde agenten en de omwonenden die het hebben meegemaakt.
In de Gelderse plaats zijn veel politiemensen en hulpdiensten aanwezig, ziet een verslaggever van het ANP.
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