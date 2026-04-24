Doden en gewonden bij aanval op Odesa in Oekraïne

ODESA (ANP/AFP) - Russische aanvallen op de Oekraïense havenstad Odesa hebben volgens de hulpdiensten twee mensen het leven gekost. Veertien anderen raakten gewond.

De aanvallen troffen vier gebouwen in de stad aan de Zwarte Zee, meldden de hulpdiensten vrijdag op Telegram. Oekraïne wordt sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022 vrijwel dagelijks bestookt met drones en raketten.

Donderdag vielen ook al vier doden door Russische aanvallen op Dnipro in het midden van Oekraïne en Zjytomyr in het noordwesten. Odesa is vaker doelwit van Russische aanvallen. Op 16 april kwamen daar negen mensen om het leven.