Doden en gewonden bij aanval op Odesa in Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 6:17
anp240426044 1
ODESA (ANP/AFP) - Russische aanvallen op de Oekraïense havenstad Odesa hebben volgens de hulpdiensten twee mensen het leven gekost. Veertien anderen raakten gewond.
De aanvallen troffen vier gebouwen in de stad aan de Zwarte Zee, meldden de hulpdiensten vrijdag op Telegram. Oekraïne wordt sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022 vrijwel dagelijks bestookt met drones en raketten.
Donderdag vielen ook al vier doden door Russische aanvallen op Dnipro in het midden van Oekraïne en Zjytomyr in het noordwesten. Odesa is vaker doelwit van Russische aanvallen. Op 16 april kwamen daar negen mensen om het leven.
Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

Zwarte olijven en mandarijnen in blik badderen urenlang in gootsteenontstopper

Krijg je ook vakantiegeld als je met pensioen bent?

Minder drinken zonder wilskracht? Dít verrassende trucje werkt echt, zegt nieuw onderzoek

Congresleden VS staan open voor gratie Ghislaine Maxwell: 'Schandalig dat Republikeinen dit overwegen'

Hoe het er echt aan toe gaat als je na een scheiding je leven een stap(je)terug laat doen

