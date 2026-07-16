Doden en gewonden bij brand in Algerijns weeshuis

MOHAMMADIA (ANP/AFP) - Bij een brand in een weeshuis in Algerije zijn volgens de plaatselijke hulpdiensten zeker elf doden en negentien gewonden gevallen. Onder de doden zijn ook kinderen.

Tien mensen hebben brandwonden. Vijf gehandicapte kinderen konden worden gered. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het weeshuis staat in een buitenwijk ten oosten van het centrum van de Algerijnse hoofdstad. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

President Abdelmadjid ​Tebboune heeft zijn condoleances overgebracht. Premier Sifi Ghrieb heeft een bezoek gebracht aan slachtoffers in een brandwondencentrum.