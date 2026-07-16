ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cryptoplatform Knaken failliet, 7 miljoen euro aan tegoeden zoek

Economie
door Redactie
donderdag, 16 juli 2026 om 12:33
bijgewerkt om donderdag, 16 juli 2026 om 12:46
anp160726112 1
De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken failliet verklaard. Het Openbaar Ministerie (OM) had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over een "zeer zorgwekkende situatie" bij de aanbieder van cryptodiensten. Het OM startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat er volgens hen 7 miljoen euro aan tegoeden ontbreekt van klanten van Knaken.
De rechtbank stelt dat "Knaken veel klanten heeft en er is sprake van een aanzienlijk dekkingstekort bij Knaken waarvan de klanten niet op de hoogte zijn gesteld. Er is dus veel geld van klanten verdwenen zonder dat duidelijk is hoe dat kan zijn gebeurd." De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een openbaar belang om het faillissement van Knaken uit te spreken.
Bij Knaken konden mensen geld omzetten naar cryptomunten en andersom, en hun cryptomunten bewaren. Het platform is inmiddels gestopt met zijn activiteiten.

Lees ook

Pas op: nep-mail van ‘Belastingdienst’ dwingt tot crypto-aangifte vóór 9 juliPas op: nep-mail van ‘Belastingdienst’ dwingt tot crypto-aangifte vóór 9 juli
Dit is het idiote bedrag dat Trump in één jaar tijd met crypto verdiendeDit is het idiote bedrag dat Trump in één jaar tijd met crypto verdiende
Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’
Nachtenlang wakker van crypto: wanneer wordt beleggen een obsessie?Nachtenlang wakker van crypto: wanneer wordt beleggen een obsessie?
loading

POPULAIR NIEUWS

159093587_m

Voelt 30 graden in Nederland écht warmer dan 35 graden in Spanje?

generated-image (1)

Zoveel kost dezelfde vakantie als je rijdt, vliegt of de nachttrein pakt – het verschil is verrassend groot

shutterstock_2732918445

Minder water uit de kraan: Vitens verlaagt druk in deze regio’s

ce026378-fd14-4454-852b-edf6b2c9917b_w1920_r1.5_fpx51_fpy44

Florida gaat twee bejaarden executeren

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 06.09.13

Gruwelijke ouders (“diepgelovige christenen”) sluiten adoptiekind jarenlang op in slaapkamer in Florida

ANP-563620586

Vrijwillige brandweerman bekent: hij stak het bos van Fontainebleau zelf in brand

Loading