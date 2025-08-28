NAVO: alle lidstaten halen dit jaar defensienorm van 2 procent

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Alle 32 lidstaten van de NAVO besteden dit jaar 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie-uitgaven. Daarmee halen zij de zogeheten NAVO-norm, komt naar voren uit schattingen van de militaire internationale organisatie. De uitgaven vertegenwoordigen een waarde van ruim 1,5 biljoen dollar, omgerekend bijna 1300 miljard euro.

Zeven landen zullen uitkomen op de ondergrens van 2 procent, aldus de NAVO. Daaronder vallen onder meer België, Spanje en Duitsland. Nederland zal naar verwachting uitkomen op 2,5 procent in 2025. Polen geeft in verhouding het meest uit aan defensie, namelijk 4,5 procent van het bbp.