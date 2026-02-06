ECONOMIE
Medewerkers TU Eindhoven kregen jarenlang te weinig salaris

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 12:00
EINDHOVEN (ANP) - Zo'n honderd mensen die werk hebben gedaan voor het Studentensportcentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben daar te weinig salaris voor gekregen. De universiteit trekt ongeveer 750.000 euro uit om het achterstallige loon over ongeveer zes jaar alsnog uit te betalen, met rente.
De fout trof vijftien vaste medewerkers en ongeveer negentig mensen die als oproepkracht werk hadden verricht. Dit waren vooral studenten. Vijftig van hen werken nog steeds voor de universiteit. Ze kregen geen vergoeding wanneer ze op ongebruikelijke tijden werkten. Het basissalaris van de oproepkrachten was ook te laag. Dit kwam volgens de universiteit aan het licht bij een interne controle.
De universiteit denkt dat het een paar maanden kan duren voordat de laatste bedragen alsnog zijn uitgekeerd. "Het gaat om veel mensen, voor wie we individueel moeten uitzoeken wat de situatie is geweest. Daarnaast is er een groep benadeelde studenten die inmiddels afgestudeerd zijn, van wie we geen adressen hebben", zegt directeur Max van Veen van het Studentensportcentrum.
