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Politie vergoedt spullen van in water geduwde fotograaf

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 20:57
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DEN HAAG (ANP) - De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld bij een politieactie in het water belandde. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep West. Op beelden die tijdens de rellen op het Malieveld rondgingen, was te zien dat de Spaanse fotograaf door een agent in het water werd geduwd.
De politie liet eerder al weten dat de duw het gevolg was van "het creëren van werkruimte" voor de arrestatie-eenheid van de politie. Volgens een woordvoerder ging het om een "heftige inzet", waarbij de politie "snel moest handelen". Volgens de woordvoerder had de agent mogelijk niet gezien dat er water achter de fotograaf was. Ze benadrukte toen dat ze daarmee "niet wil goedpraten" dat de journalist in het water is gevallen. "Dat is nooit de bedoeling geweest."
Hoe hoog de vergoeding is die de fotograaf krijgt, is onbekend. Aan Omroep West laat de politiewoordvoerder weten dat daarover geen uitspraken worden gedaan in verband met privacy.
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