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Doden na kapseizen boot op het Kanaal

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 12:09
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WISSANT (ANP/AFP/RTR) - Op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker drie mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot, melden de Franse autoriteiten. Het gaat om twee vrouwen en een kind, die samen met meer dan honderd anderen probeerden de oversteek te maken.
Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een zogenoemde taxiboot. Dat is een term die gebruikt wordt voor opblaasboten die migranten voor de kust uit het water oppikken en niet aan een kade. Dat wordt gezien als een riskante methode.
's Middags werd een deel van de opvarenden door een reddingsboot afgeleverd in Calais. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er al gered zijn. De autoriteiten benadrukten dat het gaat om een voorlopig dodental.
Migranten proberen vaker om via dit soort taxiboten Engeland te bereiken vanuit Frankrijk. Daarbij gebeuren geregeld ongelukken. Vorige week werden ook al drie lichamen gevonden. Dit jaar zijn volgens een telling van persbureau AFP 22 mensen omgekomen op het Kanaal.
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