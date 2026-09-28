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Mensen met psychische en sociale problemen zijn vaker agressieve complotdenkers

Samenleving
door Nina van der Linden
maandag, 28 september 2026 om 12:10
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Wie meerdere mentale en sociale problemen heeft, gelooft vaker in complotten en vertoont vaker fysiek agressief gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen.
Het verschil is groot. Van de mensen met vier of meer psychosociale problemen gelooft 64 procent in complottheorieën. Ook vertoont deze groep vaker agressief gedrag. Bij mensen zonder psychosociale problemen is dat slechts 4 procent.

Agressie

Mensen die kampen met problemen maar niet agressief zijn, geloven niet vaker in complotten dan mensen zonder problemen. Dus: complotdenken en agressie komen samen voor en zijn gelinkt aan een opeenstapeling van problemen. Het onderzoek zegt niet dat problemen iemand automatisch tot complotdenker maken.

Zo is het onderzocht

Het onderzoek is uitgevoerd door Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Ook het Steunpunt Extremisme (LSE), GGZ WNB, Reinier van Arkel en Centerdata waren betrokken.
In totaal zijn 4.388 volwassenen onderzocht. De onderzoekers keken naar zes psychosociale problemen, zoals angst- en depressieve klachten, traumatische gebeurtenissen en financiële problemen. Vijf tot zeven maanden later onderzochten ze of deelnemers agressief gedrag vertoonden en in complotten geloofden.

Wat kan eraan gedaan worden?

Volgens het onderzoek kunnen fysieke agressie en complotdenken worden verminderd door beleid in te voeren dat psychosociale problemen inperkt. Het lijkt er dus sterk op dat aanpakken van geldzorgen en het verwerken van trauma niet alleen goed is voor de mensen zelf, maar ook voor de samenleving.
Bron: Tilburg University

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