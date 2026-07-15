Doden na Russische aanvallen op vrachtschepen in Zwarte Zee

ODESSA (ANP) - Bij Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee zijn dinsdag zeker drie doden gevallen, melden Oekraïense autoriteiten. Ook zou haveninfrastructuur in de zuidelijke havenstad Odesa onder vuur zijn genomen.

Volgens burgemeester Oleh Kiper van Odesa werd een vrachtschip dat onder de vlag van de Marshalleilanden vaart door een drone geraakt. "Er brak brand uit aan boord", schreef hij op Telegram. "Twee mensen kwamen bij de aanval om het leven."

Op open water in de Zwarte Zee werden twee vrachtschepen aangevallen, waarbij de kapitein van een van de schepen omkwam, aldus Kiper. De vrachtschepen voeren onder de vlaggen van Tanzania en Liberia. De schepen zouden onderweg zijn geweest naar de haven van Odesa. Drie andere vrachtschepen die in de haven voor anker lagen, zouden eveneens met drones zijn aangevallen.

Volgens Rusland vervoeren de schepen militaire goederen.

De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen, met name in de Zee van Azov, een zijtak van de Zwarte Zee. Rusland heeft vervolgens zijn aanvallen uitgebreid op de Oekraïense haveninfrastructuur en op schepen die Oekraïense havens aandoen.