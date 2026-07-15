ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Evacuaties vanwege bosbrand in Oost-Duitse Nationaal Park Müritz

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 4:32
anp150726015 1
GRANZIN (ANP) - Een grote brand op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz (Müritz-Nationalpark), een gebied in het oosten van Duitsland, heeft voor de tweede nacht op rij tot evacuaties geleid. De politie ontruimde de door brandend dennenbos omringde dorpen Granzin en Granziner Mühle, meldt de Duitse zender ntv.
Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Sovjetleger een deel van het huidige Nationaal Park Müritz, in het zuiden van Mecklenburg-Voor-Pommeren, als oefenterrein. Het explosiegevaar door oude munitie bemoeilijkt de bluswerkzaamheden. Extra probleem is dat "de wind opnieuw is gedraaid en iets is aangetrokken", zei een politiewoordvoerder tegen ntv.
Vanwege de niet-ontplofte munitie in de bodem mag de brandweer de brand niet direct benaderen, maar moet een afstand van 1 kilometer in acht worden genomen. Er zijn rond de 250 brandweerlieden ingezet, aldus ntv.
De brand werd voor het laatst waargenomen op ongeveer 1,4 kilometer van Granzin.
loading

POPULAIR NIEUWS

120633089_m

Kamperen in 2026: in dit populaire vakantieland betaal je de hoofdprijs

ANP-563409806

Waarom de héle snelweg dichtgaat in Nederland (en je in het buitenland vaak gewoon kunt doorrijden)

132588001_m

Boete voor sproeien tijdens verbod: zo streng kijkt het waterschap mee

61FdgA7NE4L._AC_UF1000,1000_QL80_

Sparen? Probeer de Japanse spaarmethode 'Kakeibo'

ANP-563460668

Zo droog was het in Nederland voor het laatst in 1976 — zoveel erger is het nu

generated-image

Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

Loading