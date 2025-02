TERNEUZEN (ANP) - De twee dodelijke slachtoffers van het verkeersongeluk maandag in de Sluiskiltunnel zijn een 39-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 29-jarige man uit het nabijgelegen Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland. De politie meldt dinsdag dat de twee, die in een vrachtwagen zaten, door nog onbekende oorzaak tegen een muur waren gebotst in de tunnel. Ze overleden ter plaatse.

Door het ongeluk was de Sluiskiltunnel op de N62 bij het Zeeuwse Terneuzen een groot deel van de dag dicht.