ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental anticorruptieprotesten in Nepal stijgt met tientallen

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 13:17
anp140925068 1
KATHMANDU (ANP/RTR) - Het dodental als gevolg van de anticorruptieprotesten in Nepal is opgelopen tot 72, zei het gezondheidsministerie zondag. Reddingsteams zoeken nog steeds naar lichamen in winkelcentra en andere gebouwen die zijn beschadigd door de onlusten.
Eerder stond het dodental nog op 51. "Veel lichamen van mensen die zijn omgekomen in winkelcentra, huizen en andere gebouwen die in brand werden gestoken, worden nu ontdekt", zei minister Prakash Budathoki. Meer dan 2000 mensen raakten gewond bij de grootste protesten in Nepal in decennia.
Nepalese jongeren gingen afgelopen week massaal demonstreren tegen corruptie en uit onvrede over een verbod op sociale media. Veel overheidsgebouwen en bedrijven werden in brand gestoken, net als de huizen van politici, waaronder dat van premier Khadga Prasad Sharma Oli. Hij trad eerder deze week af om de protesten en is opgevolgd door voormalig opperrechter Sushila Karki, die nieuwe verkiezingen heeft uitgeschreven.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

Scherm­afbeelding 2025-09-14 om 08.01.34

Het bestaat nog: zinnige politieke interviews. Henri Bontenbal praat met Dijkhoff en Segers

ANP-436726789

Zo lossen de landen om ons heen het probleem met wolven op

anp130925096 1

Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten

107096506_m

Met deze simpele dagelijkse gewoonte kan je chronische rugpijn voorkomen

2017-05-10T100257Z_1_LYNXMPED490MZ_RTROPTP_2_BRITAIN-DIAMOND

Nep is ook echt: waarom de tijd van echte diamanten voorbij is

Loading