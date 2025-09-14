Dodental anticorruptieprotesten in Nepal stijgt met tientallen

KATHMANDU (ANP/RTR) - Het dodental als gevolg van de anticorruptieprotesten in Nepal is opgelopen tot 72, zei het gezondheidsministerie zondag. Reddingsteams zoeken nog steeds naar lichamen in winkelcentra en andere gebouwen die zijn beschadigd door de onlusten.

Eerder stond het dodental nog op 51. "Veel lichamen van mensen die zijn omgekomen in winkelcentra, huizen en andere gebouwen die in brand werden gestoken, worden nu ontdekt", zei minister Prakash Budathoki. Meer dan 2000 mensen raakten gewond bij de grootste protesten in Nepal in decennia.

Nepalese jongeren gingen afgelopen week massaal demonstreren tegen corruptie en uit onvrede over een verbod op sociale media. Veel overheidsgebouwen en bedrijven werden in brand gestoken, net als de huizen van politici, waaronder dat van premier Khadga Prasad Sharma Oli. Hij trad eerder deze week af om de protesten en is opgevolgd door voormalig opperrechter Sushila Karki, die nieuwe verkiezingen heeft uitgeschreven.