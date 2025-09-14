Medaillewinnaars Phijffers en Omalla druipen af op 400 meter

TOKIO (ANP) - Jonas Phijffers en Eugene Omalla zijn op de WK atletiek in Tokio uitgeschakeld in de series van de 400 meter. De 22-jarige Phijffers eindigde in zijn serie als zevende in 46,26, Omalla werd in zijn heat laatste in 45,97. Het waren voor beide Nederlandse troeven tijden die ruim boven hun persoonlijke records lagen.

Phijffers en Omalla vierden een dag eerder op de openingsdag nog succes met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengde estafette. Ze liepen samen met Femke Bol en Lieke Klaver naar het zilver.

Isaya Klein Ikkink, die vorig jaar met Omalla, Bol en Klaver goud won op de mixed relay bij de Olympische Spelen van Parijs, wist zich ook niet te plaatsen voor de halve finales. Hij eindigde in zijn serie als laatste in 46,32.