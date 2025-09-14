ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Medaillewinnaars Phijffers en Omalla druipen af op 400 meter

Sport
door anp
zondag, 14 september 2025 om 13:15
anp140925067 1
TOKIO (ANP) - Jonas Phijffers en Eugene Omalla zijn op de WK atletiek in Tokio uitgeschakeld in de series van de 400 meter. De 22-jarige Phijffers eindigde in zijn serie als zevende in 46,26, Omalla werd in zijn heat laatste in 45,97. Het waren voor beide Nederlandse troeven tijden die ruim boven hun persoonlijke records lagen.
Phijffers en Omalla vierden een dag eerder op de openingsdag nog succes met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengde estafette. Ze liepen samen met Femke Bol en Lieke Klaver naar het zilver.
Isaya Klein Ikkink, die vorig jaar met Omalla, Bol en Klaver goud won op de mixed relay bij de Olympische Spelen van Parijs, wist zich ook niet te plaatsen voor de halve finales. Hij eindigde in zijn serie als laatste in 46,32.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

Scherm­afbeelding 2025-09-14 om 08.01.34

Het bestaat nog: zinnige politieke interviews. Henri Bontenbal praat met Dijkhoff en Segers

ANP-436726789

Zo lossen de landen om ons heen het probleem met wolven op

anp130925096 1

Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten

107096506_m

Met deze simpele dagelijkse gewoonte kan je chronische rugpijn voorkomen

2017-05-10T100257Z_1_LYNXMPED490MZ_RTROPTP_2_BRITAIN-DIAMOND

Nep is ook echt: waarom de tijd van echte diamanten voorbij is

Loading