In Beverwijk en Haarlem twee jongeren aangehouden voor wapenbezit

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 13:20
bijgewerkt om zondag, 14 september 2025 om 13:37
anp140925070 1
In Beverwijk en in Haarlem zijn rondom de onrust van rivaliserende groepen twee jongeren aangehouden voor "overtreding van de wet wapens en munitie", meldt de politie zondag. Een woordvoerder wil wegens het onderzoek niet toelichten wat ze precies bij zich hadden.
In Beverwijk heeft de politie bij een preventieve controle een 19-jarige man uit de plaats aangehouden. Hij zit vast. Bij "een reguliere controle van jeugd in Haarlem" is een minderjarige jongen uit die plaats aangehouden. Vanwege zijn leeftijd zit hij niet vast. Beide verdachten worden zondag verhoord.
De rivaliteit tussen twee jongerengroepen leidde donderdag tot extra onrust nadat gewelddadige video's met beelden van een mishandeling, een ontploffing van een school door middel van AI-beelden en dreigingen van een schietpartij veelvuldig werden gedeeld. Scholen sloten daarom vrijdag hun deuren.
