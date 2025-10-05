Dodental door instorting Indonesische school loopt nog altijd op

SIDOARJO (ANP/AFP) - Het dodental door de instorting van een school in Indonesië is opgelopen tot 37. Ook dit weekend hebben reddingswerkers weer dode slachtoffers onder het puin vandaan gehaald, melden de autoriteiten. Een deel van het gebouw met meerdere verdiepingen op het eiland Java stortte maandag plotseling in, terwijl leerlingen zich verzamelden voor het middaggebed.

Er worden ook nog 26 mensen vermist. De reddingsoperatie was aanvankelijk complex, omdat bewegingen en trillingen op de ene plek gevolgen konden hebben voor andere delen van het gebouw. De families van de vermisten stemden donderdag echter in met de inzet van zwaarder materieel. Zij deden dit nadat de zogenoemde 'gouden periode' van 72 uur, waarin de overlevingskans van slachtoffers het grootst is, was verstreken.

Het onderzoek naar de oorzaak van de instorting loopt nog. De eerste bevindingen wijzen volgens deskundigen op een gebrekkige bouwkwaliteit.