Verzorgingshuis Middelburg ontruimd na brand in kelder

MIDDELBURG (ANP) - In een verzorgingshuis aan de Herengracht in het Zeeuwse Middelburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30 uur korte tijd brand gewoed. Daardoor is er veel rook in het gebouw komen te staan. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat het hele pand wordt ontruimd. Alle bewoners worden tijdelijk opgevangen in een gebouw achter het verzorgingshuis.

De brand ontstond in de kelder. Daar vatte een droger vlam. Wanneer de bewoners weer terug kunnen naar huis, kon de woordvoerder rond 04.30 uur nog niet zeggen. De brand is inmiddels geblust.