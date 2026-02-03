Dodental door zware sneeuwval in Japan loopt op tot dertig

TOKIO (ANP) - Zware sneeuwval in Japan heeft de afgelopen twee weken aan minstens dertig mensen het leven gekost. Met name in het noorden van het land leidde het winterse weer tot problemen. In delen van de zwaarst getroffen noordelijke regio Aomori is tot 4,5 meter sneeuw gevallen, wat tot veel dodelijke slachtoffers heeft geleid, meldt persbureau AFP.

De regering heeft naar verluidt troepen ingezet om te helpen bij het opruimen van de sneeuwmassa's. Ook heeft de Japanse premier Sanae Takaichi dinsdag tijdens een speciale kabinetsvergadering de ministers opgeroepen om "alles te doen wat ze kunnen om verdere sterfgevallen te voorkomen".

Op televisiebeelden in Japan was te zien hoe bewoners door geulen in de zware sneeuw moesten lopen. Ook leidde de sneeuw tot problemen op de wegen en kwamen veel voertuigen vast te zitten. De wegen sneeuwvrij maken met zware machines was tevergeefs. "Door de onophoudelijke neerslag konden ze het niet bijhouden", aldus functionarissen in gesprek met AFP.