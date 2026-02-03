De gekste seksspeeltjes (en ze worden ook nog gekocht)

Het internet heeft voor elke hobby een niche, en voor elke niche inmiddels ook een seksspeeltje. De klassieke vibrator in huidkleurig siliconen krijgt concurrentie van corn on the cob-dildo’s, octopus-masturbators en lichtgevende “vibe sabers” die rechtstreeks uit een sci-fi-franchise lijken te zijn gevallen.​ Bij Vice kun je er alles over lezen​. Aan de plaatjes te zien ligt het gebruik niet voor de hand, maar er zit vast een handleiding bij.

Neem de maïsdildo: technisch gezien gewoon een ribbelige dildo van lichaamsveilig siliconen, maar dan in de vorm van een maiskolf. De textuur is ergonomisch, de vorm effectief – alleen oogt het alsof iemand de barbecuevergiet heeft leeggeschud in de nachtkastje-la. Toch wordt dit soort speelgoed serieus verkocht door gespecialiseerde boutiques, juist omdat het tegelijk grappig én functioneel is.​

Daarmee vergeleken is de Ambrosius-masturbatorsleeve nog bijna mainstream: een officieel gelicentieerd speeltje gebaseerd op een octopusliefje uit de serie The Boys. Onder de tentakels schuilt een heel gewone sleeve, maar de psychologische kick zit in de fandom-fantasie die je erbij cadeau krijgt.​

Hetzelfde geldt voor de Vibe Saber, een lichtgevende dildo die eruitziet als een ruimteswaard en meerdere vibratiestanden en kleuren combineert. Volgens de fabrikant is het een “elegant wapen” van siliconen dat je innerlijke Jedi en je libido in één klap bedient.

Dan zijn er nog de fantasy-monsters: glimmende drakenspeeltjes en grinder-constructies zoals “Ryoto the Dragon”, een cock ring-grinder die je met banden aan een kussen vastmaakt om eroverheen te kunnen rijden. De draak is het grapje, maar de constructie is vooral bedoeld om constante druk en ritme te garanderen zonder acrobatiek.

Waarom kopen mensen dit? Een deel is simpel: als je eenmaal over de schaamte heen bent, wil je dat je speelgoed doet wat het moet doen – en als het er dan ook uitziet als een grap uit je favoriete serie, is dat meegenomen. Fantasie, fandom en ironie blijken een uitstekend businessmodel in een markt waar alles technisch gezien al een keer is uitgevonden.

Enorme markt

De wereldwijde markt voor seksspeeltjes groeit al jaren en wordt richting 2030 op tientallen miljarden dollars geschat.– Naast “discrete” designs groeit juist de vraag naar uitgesproken, speelse en fandom-geïnspireerde speeltjes, van game-avatars tot monsters en ruimteswaarden.​– Webshops spelen hierop in met gelimiteerde drops, glow-in-the-dark-varianten en extreem gespecialiseerde niches.