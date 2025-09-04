ECONOMIE
Dodental kabeltramongeluk Lissabon opgelopen

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 10:25
anp040925082 1
LISSABON (ANP) - Het dodental van het ongeluk met de kabeltram in Lissabon is gestegen naar zeventien. Twee gewonden zijn in de nacht van woensdag op donderdag overleden in het ziekenhuis, meldt de burgerbescherming volgens nieuwssite Journal de Notícias. Er zijn 21 gewonden.
Details over de slachtoffers komen langzaam naar buiten. Over de doden is nog weinig bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat er meerdere buitenlanders om het leven zijn gekomen in de onder toeristen populaire tram. Volgens berichten kwam zeker één Duitse man om het leven. Ook de Portugese bestuurder van de tram overleefde het ongeluk niet.
De Portugese regering heeft een dag van nationale rouw uitgeroepen. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt. De identificatie van de slachtoffers is ook nog bezig.
