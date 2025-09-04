Rutte: Poetin bepaalt niet of westerse troepen naar Oekraïne gaan

PRAAG (ANP) - Rusland gaat er niet over of Oekraïnes bondgenoten troepen in het land stationeren, benadrukt NAVO-topman Mark Rutte. "We moeten stoppen Poetin te machtig te maken", aldus de secretaris-generaal van het bondgenootschap. "Hij is de gouverneur van Texas, niet meer", zei hij met een verwijzing naar de Russische economie, die veel kleiner is dan die van de Verenigde Staten en Europa.

Oekraïnes bondgenoten werken aan veiligheidsgaranties om dat land na een eventueel bestand met Rusland te beschermen, onder meer met een internationale troepenmacht. Maar Rusland is daar fel tegen.

"Als Oekraïne dat wil, is dat aan hen", onderstreepte Rutte nog maar eens op een defensieconferentie in Praag. "Waarom zijn we geïnteresseerd in wat Rusland ervan vindt? Ik ben echt verbijsterd. Oekraïne is een soeverein land."

Rutte neemt donderdag in Parijs deel aan een top van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen over de veiligheidsgaranties.