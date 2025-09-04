ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rutte: Poetin bepaalt niet of westerse troepen naar Oekraïne gaan

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 10:50
anp040925083 1
PRAAG (ANP) - Rusland gaat er niet over of Oekraïnes bondgenoten troepen in het land stationeren, benadrukt NAVO-topman Mark Rutte. "We moeten stoppen Poetin te machtig te maken", aldus de secretaris-generaal van het bondgenootschap. "Hij is de gouverneur van Texas, niet meer", zei hij met een verwijzing naar de Russische economie, die veel kleiner is dan die van de Verenigde Staten en Europa.
Oekraïnes bondgenoten werken aan veiligheidsgaranties om dat land na een eventueel bestand met Rusland te beschermen, onder meer met een internationale troepenmacht. Maar Rusland is daar fel tegen.
"Als Oekraïne dat wil, is dat aan hen", onderstreepte Rutte nog maar eens op een defensieconferentie in Praag. "Waarom zijn we geïnteresseerd in wat Rusland ervan vindt? Ik ben echt verbijsterd. Oekraïne is een soeverein land."
Rutte neemt donderdag in Parijs deel aan een top van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen over de veiligheidsgaranties.
Vorig artikel

Dodental kabeltramongeluk Lissabon opgelopen

Volgend artikel

Piastri slaat eerste training GP Italië over

POPULAIR NIEUWS

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

ANP-534247722

Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee

90303348_m

Zonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één land

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij