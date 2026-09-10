ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental loopt op na brand op vrachtschip in China

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 14:53
anp100926136 1
Volg ons op Google Nieuws
QINGDAO (ANP/AFP) - Het dodental na een brand op een vrachtschip in China is opgelopen naar 25, melden staatsmedia. Eerder werd bekend dat er vijf gewonden waren.
Vijf personen die eerder als vermist werden gemeld, blijken te zijn overleden. Staatsomroep CCTV meldt dat 25 personen levenloos zijn aangetroffen. Media berichtten eerder dat zeventien mensen vanwege de brand waren geëvacueerd van de Ocean Melody.
Het schip, dat onder Liberiaanse vlag vaart, lag voor onderhoud aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao. Er waren in totaal 42 mensen aan boord. De brand brak rond 11.15 uur lokale tijd uit en woedde meer dan drie uur. De toedracht is nog niet bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

verstopt-geld-header-3x2

Contant geld in huis: dit zijn de tien beste bewaarplekken

anp090926189 1

Brekelmans verzet zich in lezing tegen parttime werkenden en beledigt de vakbonden en stakers

57459066_m

Veel auto's hebben stiekem een koelkastje aan boord: zo vind je het

176219159_m (1)

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zichzelf? En zijn beddengoed?

gandr-collage (1)

Verlaging ziekengeld: VVD wakkert ruzie met vakbonden verder aan

Loading