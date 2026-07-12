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Sinner ziet Zverev ooit Wimbledon winnen

Sport
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 21:55
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LONDEN (ANP) - Jannik Sinner overlaadde tegenstander Alexander Zverev met complimenten na zijn zege op de Duitser in de finale van Wimbledon. "Als jij zo blijft spelen, dan ga je hier ook een keer winnen", zei de Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst.
Zverev dreef Sinner tot het uiterste, maar verloor in vier sets: 6-7 (7) 7-6 (2) 6-3 6-4. "Ik ben erg blij met deze overwinning, maar vooral met het niveau waarop we hebben gespeeld", zei Sinner. "Ik weet dat je graag de nummer 1 van de wereldranglijst wil worden. Ik moet echt oppassen voor je. Je hebt Roland Garros gewonnen en je was nu dicht bij een nieuw doel."
Sinner was zenuwachtig voor de finale tegen de Duitser, die naar de tweede plaats op de wereldranglijst klimt. "Dit is een bijzonder toernooi", zei hij. "Je weet nooit of je hier nog een keer kunt winnen. Dat is zeker niet vanzelfsprekend."
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