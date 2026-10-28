Dodental na treinongeluk Spanje loopt verder op

TOLEDO (ANP) - Het dodental na het treinongeluk in Spanje is verder opgelopen tot 64, meldt het regiobestuur van Castilla-La Mancha.

Eerder werden al meer dan tachtig gewonden gemeld, van wie er vijftig zwaargewond raakten. 58 gewonden zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vijftien van hen zouden er ernstig aan toe zijn.

Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur in de ochtend, toen een AVE-hogesnelheidstrein met 397 passagiers aan boord inreed op een stilstaande trein van exploitant Iryo, met 147 mensen aan boord, onder wie een baby. Van de dodelijke slachtoffers zouden er veertig aan boord van de Iryo-trein hebben gezeten en 24 in de AVE-trein. Meerdere wagons ontspoorden door de botsing en rolden van het talud af.

De Spaanse premier Sánchez is onderweg naar de plaats van het ongeval.